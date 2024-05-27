Gümüşhane'de dağlık alanda ayılar ve yaban keçileri görüntülendi

Merkeze bağlı Canca köyü kırsalında çekim yapan Muhammet Tutar, kayalık alandaki ayı ve yavrularını fark etti.

Ayı ve üç yavrusunun yanı sıra yaban keçilerini de bir süre kamerayla kayıt altına alan Muhammet Tutar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tutar, dağlık alanda çekim yaptığı sırada ayıları ve yaban keçilerini görüntülediğini belirterek, "Çok güzel bir manzaraydı. Kayalıklar üstünde sürü halinde gezen yaban keçileri vardı. Yamacın diğer tarafında ise anne ayı, üç yavrusuyla geziyordu. Görüntülediğim bu anları sosyal medya hesabımdan da paylaştım." dedi.