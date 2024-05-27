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Güncel
AA 27.05.2024 11:52

Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara peynir helvası ve köfte ikram edildi

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikramında bulunuldu.

Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara peynir helvası ve köfte ikram edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Uçmakdere Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, vatandaşlara tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikram etti.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, hafta kapsamındaki etkinlikleri tamamladıklarını söyledi.

Kentin coğrafi işaretli ürünleriyle ilgili hafta boyunca farkındalık oluşturduklarını belirten Hacıoğlu, "Tescilli peynir helvası ve Tekirdağ köftesi ikramıyla hafta boyunca sürdürdüğümüz etkinliklerimizi tamamladık. Hafta kapsamında bu ürünlerimizin tanınırlığını artırmak için etkinlik yaptık. Etkinliklerle daha fazla kişiye ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Mustafa Yıldız da köfte ve peynir helvasını çok beğendiğini ifade etti.

Programda halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

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