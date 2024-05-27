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Güncel
AA 27.05.2024 11:46

Ordu'da itfaiye ve jandarma ekibi olası afetlere karşı tatbikat yaptı

Ordu'da, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekiplerince meydana gelebilecek afetlere yönelik tatbikat yapıldı.

Ordu'da itfaiye ve jandarma ekibi olası afetlere karşı tatbikat yaptı
[Fotograf: AA]

Ordu Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı arama kurtarma ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince ortak tatbikat gerçekleştirildi.

Ordu veya Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde meydana gelebilecek afet, acil durum ve doğal felaketlerde arama kurtarma faaliyetinde bulunacak ekipler eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ordu'da itfaiye ve jandarma ekibi olası afetlere karşı tatbikat yaptı

İtfaiye ve Ordu JAK ortaklaşa çalışmayla çeşitli tatbikatlar yaptı

İtfaiyenin arama kurtarma ekibi ile Ordu JAK ekibinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, kurtarmada kullanılan bağ ve düğüm teknikleri kullanılarak dikey ve yatay satıhlarda yaşam ve nakil hattı kurulması tatbikatı gerçekleştirildi.

Ayrıca sedye ile yaralı taşınması, yüksekten iniş ve yaralı kurtarma, derin vadilerden iple erişim ve orta noktadan yaralı ve sedye ile kurtarma operasyonlarının gerçekleştirildiği tatbikat gerçeğini aratmadı.

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