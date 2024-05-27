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Güncel
AA 27.05.2024 12:08

Bolu'da "34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" etkinliği düzenlendi

Bolu'da "34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" düzenlendi.

Bolu'da "34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" etkinliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Bolu'da düzenlenen "34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın ilçe girişinde yaptığı duayla başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Mehter Takımı marşları seslendirdiği etkinlikte marşlar eşliğinde Gazi Süleyman Paşa Bulvarı'ndan Göynük Belediyesi önüne kadar yürüyen katılımcılar, burada şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Bolu'da "34. Geleneksel Göynük Hz. Akşemseddin'i Anma Günü" etkinliği düzenlendi

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu'nun tasavvuf gösterisi sahnelendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılara etli pilav ve ayran ikram edildi.

Programa protokol üyeleri de katıldı

Programa, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, eski CHP genel başkanlarından Hikmet Çetin, eski milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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AK Parti Bolu CHP Kültür ve Turizm Bakanlığı
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