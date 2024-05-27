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Güncel
İHA 27.05.2024 15:11

Denizli'de üniversiteli genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışan motosikletteki üniversiteli genç hayatını kaybetti.

Denizli'de üniversiteli genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi'nde seyir halinde olan F.A. idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen M.K.'nın kullandığı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Motosiklet sürücüsünün yanında bulunan 21 yaşındaki Mustafa Can Gözlükaya yola savruldu.

Kazada yaralanan 2 sürücü ile Mustafa Can Gözlükaya olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Tedavi altına alınan üniversite öğrencisi Gözlükaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözlükaya, Bağbaşı Mahalle Mezarlığında toprağa verilirken, kazada yaralanan sürücülerin tedavilerine devam ediliyor.   

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