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Güncel
AA 27.05.2024 15:09

Muğla'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, husumetlilerinden kaçtığı iddia edilen kişinin, otomobille çarptığı bisikletli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muğla'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 25 Mayıs'ta otomobiliyle husumetlilerinden kaçtığı öne sürülen E.K, Günlükbaşı Mahallesi'nde, Sermet Deringör'ün (76) kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada ağır yaralanan Deringör, Muğla sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

3 şüpheli gözaltına alındı

Sürücü E.K. ile husumetlileri oldukları iddia edilen K.K. ve Z.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, hızla yola çıkan otomobilin bisikletliye çarpması, seyir halindeki aracın kapısına bir kişinin tutunması ve kazanın ardından başka bir kişinin otomobilden inmesi yer alıyor.

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