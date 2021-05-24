Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Manisa'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa'nın Kula ilçesinde plakasız motosikletle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi.
Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan İsa Ş. idaresindeki hafif ticari otomobil ile tali yoldan kavşağa girmek isteyen Erol Y. yönetimindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 50 metre savruldu. Motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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