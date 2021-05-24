Kaza, İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Küçük Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi.

Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan İsa Ş. idaresindeki hafif ticari otomobil ile tali yoldan kavşağa girmek isteyen Erol Y. yönetimindeki plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yaklaşık 50 metre savruldu. Motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

