Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 03:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 kişi ağır yaralandı
[Fotograf: AA]
Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
75. Yıl Mahallesi Vali Aziz Bey Caddesi'nde Emircan G. ile Oğuz C. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuz C. yanındaki tabancayla Emircan G'yi yaralayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralının durumu ağır
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Manisa
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