Haber Giriş: 6 Mart 2022 Pazar 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da sporcuların kaldığı tesiste yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Manisa Turgutlu'da güreşçilerin kaldığı tesiste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Selvilitepe mahallesi, Atatepe Spor Tesisleri'nde Turgutlu Belediyesi'ne ait olduğu öğrenilen ve güreşçilerin kaldığı binada yangın çıktı.
Binadan dumanların çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, tesiste hasara yol açtı.
Yangının çıktığı saatlerde tesiste hiçbir sporcunun bulunmaması olası bir faciayı engelledi.
Yangının, elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünülüyor.
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