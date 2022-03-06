2022 yılını dayanışma yılı ilan eden Buca Belediyesi, Kars ve Mardin’deki ilkokul öğrencilerine yardım eli uzattı.

Belediyenin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çalışanları ve kursiyerleri Kars’taki minikler için atkı ve bere örerken, Tenis Kulübü ise Mardin’deki miniklere tenis raketi ve top gönderdi. Buca Belediyesi, İzmir’den Kars ve Mardin’e gönül köprüsü kurdu.

Geçtiğimiz günlerde Kars’ın Kağızman ilçesinin Yukarıgüney köyündeki ilkokul öğretmenlerinin okul kütüphanelerindeki kitap eksiği için sosyal medyadan yaptıkları çağrıya karşılık vererek onlarca çocuğun yüzünü güldüren Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, kalpleri ısıtan bir dayanışma örneği daha sergiledi.

Merkezin çalışanları ve kursiyerleri aynı okuldaki miniklere göndermek için 120 takım atkı ve eldiven ördü. Mardin’deki bir köy ilkokulundaki miniklerin hayalini gerçekleştiren Buca Belediyesi Tenis Kulübü ise Mardin’e 12 adet raket ve 30 top gönderdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, çocukların gözlerindeki mutluluğun dünyadaki her şeye bedel olduğunu söylerken, hediyelerini alan minikler ise “Buca Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” diye konuştu.