Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da sosyal mesafeli açık hava konseri
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak, açık hava konseri düzenlendi.
Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Alanında gerçekleştirilen açık hava konseri etkinliğinde, Erkan Arar ve klarnet sanatçısı Samet Pazarcıoğlu konser verdi.
Çimlerin üzerine çizilen kalp şeklinde yerlere oturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak konseri izleyip, şarkılara eşlik etti.
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