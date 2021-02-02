Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar trafikte mahsur kaldı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, etkili sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağmur dolayısıyla yollarda biriken sular, araçların trafikte ilerlemesini zorlaştırdı.
Trafikte mahsur kalan bazı araçlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Akgedik Mahallesi'nde de yolda kalan araçlar çekiciyle kurtarıldı. Biriken sular nedeniyle ilerleyemeyen bir otomobildeki kadın ve bebeği ise vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Etiketler: Sağanak
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