Sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağmur dolayısıyla yollarda biriken sular, araçların trafikte ilerlemesini zorlaştırdı.

Trafikte mahsur kalan bazı araçlar, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Akgedik Mahallesi'nde de yolda kalan araçlar çekiciyle kurtarıldı. Biriken sular nedeniyle ilerleyemeyen bir otomobildeki kadın ve bebeği ise vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.