İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 aylık teknik takibin ardından belirlenen adreslere düzenlendiği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerinde, bir miktar esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ve 900 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.