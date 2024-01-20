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Güncel
AA 20.01.2024 15:59

Manisa'da sahte internet sitesinden otomobil satışı dolandırıcılığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Manisa merkezli 3 ilde, otomobil almak isteyenleri sahte internet sitesi üzerinden dolandırdığı iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Manisa'da sahte internet sitesinden otomobil satışı dolandırıcılığı iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların lüks araç üreten bir otomotiv firmasının çevrimiçi satış yaptığı internet sitesine ön ödeme yapıp, dolandırıldıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede sahte olduğu belirlenen söz konusu internet sitesinin, gerçeği gibi tasarlandığını ve 5 kişi tarafından kullanıldığını belirledi.

Manisa merkezli, İzmir ve İstanbul'da operasyonla 3 kişi gözaltına alındı, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ile başka suçtan tutuklu oldukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile ifade veren 2 şüpheli tutuklandı.

Dolandırıcıların, kurdukları sahte siteyi reklamlar vererek arama motoru sonuçlarında öne çıkarttığı, bu sayede çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.

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