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Güncel
AA 20.01.2024 15:27

Gümüşhacıköy'de 2 bin 534 öğrenci karne aldı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 2 bin 534 öğrenci ve 342 öğretmen, yarıyıl tatiline girdi.

Gümüşhacıköy'de 2 bin 534 öğrenci karne aldı

Ülkü Ortaokulu ve Işık İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenlerine, Kaymakam Baha Büyükkaymakcı ve Belediye Başkanı Zehra Özyol da katıldı.

Büyükkaymakcı, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, "2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısını başarıyla tamamladınız. Bu başarınızda emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yarıyıl tatilini dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmenizi tavsiye ediyorum. Yeni dönemde de aynı başarılarınızı sürdüreceğinize inanıyorum." dedi.

Özyol da "Bugün karne almanın mutluluğunu yaşıyorsunuz ancak tatilde de boş durmayın. Kitap okuyun, spor yapın ve ailenizle vakit geçirin. Yeni dönemde daha başarılı olmanızı diliyorum." diye konuştu.

Törenlerde öğrencilere karneleri Büyükkaymakcı ve Özyol tarafından verildi.

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