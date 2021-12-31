Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 03:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da sahte alkol operasyonunda 6 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması, kaçak ve sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin önlenmesine yönelik 6 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 29 litre sahte içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahte Alkol
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