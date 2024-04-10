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Güncel
AA 10.04.2024 20:35

Manisa'da polis sürücü ve yolcuların bayramını kolonya ve şekerle kutladı

Manisa'da trafik denetimi yapan polisler, sürücü ve yolcuların bayramını şeker ve kolonya ikram ederek kutladı.

Manisa'da polis sürücü ve yolcuların bayramını kolonya ve şekerle kutladı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı Manisa - İzmir karayolunda denetimlerini artırdı.

Sabuncubeli mevkisinde sürücüleri durdurup bilgilendirme yapan ekipler, sürücü ve yolculara kolonya ve bayram şekeri ikram etti.

Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya, gazetecilere turizm merkezlerine geçiş güzergahında bulunan şehirde trafik yoğunluğunun arttığını söyledi.

Çetinkaya, sorumluluk alanlarında her 20 kilometreye 1 ekip düşecek şekilde denetim yaptıklarını belirterek, "Bürolarda çalışan ekiplerimizi de bayram nedeniyle takviye olarak uygulama noktalarında görevlendirdik. Bayram süresince günde ortalama 240 ekip 525 personelle görev yapıyoruz." dedi.

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