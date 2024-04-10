Çok Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 10.04.2024 20:23

Ayvalık'ta 10 Nisan Polis Günü kutlandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Günü törenle kutlandı.

Ayvalık'ta 10 Nisan Polis Günü kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'nda, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdür Vekili Adnan Davut Yüksel, daire amirleri, gaziler, emniyet mensupları, siyasi partilerin temsilcileri, belediye meclisi üyeleri, şehit aileleri ile vatandaşların katıldığı tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Yaman, törenin ardından Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Kültür Salonu'nda verilen kokteylde yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Polisimiz zor koşullarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayabilmek için jandarma ve sahil güvenlik ile görev yapan bir kolluk birimimizdir. Bugün Ramazan Bayramı’nın da ilk günü. Ben bu vesile ile tüm halkımızın ve emniyet teşkilatımızın da bayramını kutluyorum. Bizler bayramı idrak ederken polis, jandarma, sahil güvenlik, itfaiye, zabıta, hastane gibi birimler görev yaparak, vatandaşlarımızın sorunlarına fedakarca eğilmektedirler. Allah onlara kaza bela vermesin. Allah yardımcıları olsun."

Kokteylin ardından Yaman ve beraberindekiler. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret etti.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Sinop’ta bayramlaşma programları düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:52
ABD'den Ukrayna'ya destek: 138 milyon dolarlık hava savunma sistemi satışı yapacak
21:43
Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
21:25
Ardahan'da Kura Nehri taştı
21:22
Adıyamanlı depremzede aileye yeni evleri teslim edildi
21:03
İbrahim Kalın'dan İsmail Haniye'ye taziye telefonu
20:57
Rusya'dan 22 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı
Ahlat’ta Van Gölü kahverengiye boyandı
Ahlat’ta Van Gölü kahverengiye boyandı
FOTO FOKUS
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ