Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bekçilerin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, Beşeylül Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde devriyeleri esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde 18,91 gram sentetik uyuşturucu ile 2,81 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan E.Ç. (29) gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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