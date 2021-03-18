Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 ilde kar etkili oldu
[Fotoğraf: Getty]
Erzurum, Kars ve Ardahan, kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
Erzurum'da gece kar etkili oldu. Bina çatıları ve park halindeki araçların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, güneşin doğmasıyla karlar erimeye başladı.
Ardahan'da ise akşam başlayan sağanak, gece yerini kara bıraktı. Sabah etkisini artıran kar, etrafı beyaza bürüdü. Kentin yüksek kesimlerinde ise tipi etkili oldu.
Kars'ta gece başlayan kar, sabah etkisini sürdürdü. Sarıkamış'ta da ilçe merkezi beyaza büründü. Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Sarıkamış-Kars ve Sarıkamış-Erzurum kara yolunda kar küreme çalışması başlattı.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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