İlçede 1962'de inşa edilen belediye hizmet binasının 6 yıl önce yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi. Ancak binanın çatısındaki yuvada yaşayan leyleğin buradan ayrılmaması nedeniyle yıkım durduruldu.

Bunun üzerine 2 metrelik bir direğin üzerine kurulan yuvaya uçan leylek, 2017'de inşaat tamamlanınca çatıdaki yeni yuvasına kavuştu.

İlçenin tanıtım logosunda figürüne yer verilen leylek, her yıl ilkbaharda yuvasına gelerek yaz aylarını geçiriyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, "Sağdıç" leyleğin yuvasının Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalından emekli Prof. Dr. Mehmet Sıkı'nın da katılımıyla bir süre önce ekiplerce temizlendiğini söyledi.

İlçe genelinde 3'ü merkezde olmak üzere 23 leylek yuvası bulunduğunu belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Sındırgı'yla özdeşleşen, yuvasını koruma altına aldığımız ve Türkiye'de bir belediye binası üzerinde bulunma özelliğiyle herkesçe bilinen leyleğimiz bu yıl da yuvasına geldi. Çok şükür biz onunla mutluyuz çünkü insanın yaşayabileceği ortamı leyleğin belirlediğine ve bereketin geldiğine inanıyoruz. Bugün herhangi bir yerde, göç yolunun bulunduğu yerde elektrik direklerine konduğunda elektriklerin kesilerek canlarına zarar gelmesin diye uğraştığımız leylekler halk tarafından çok seviliyor. Çocuklar onunla hoşnut oluyor."