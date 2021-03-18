Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 09:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden yaşı küçük olan 7'si serbest bırakıldı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı ise Datça Adliyesine götürüldü.
Muğla merkezli 9 ilde banka ve kredi kartı bilgilerini "oltalama" diye bilinen yöntemle yasa dışı ele geçirerek menfaat temin etikleri ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik 15 Mart'ta düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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