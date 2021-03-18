Haber Giriş: 18 Mart 2021 Perşembe 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 146 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 146 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 145 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 1000 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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