Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 20:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobilin çarptığı bisikletli yaşam mücadelesini kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 9 gün önce otomobilin çarpması sonrası hastaneye kaldırılan bisikletli, yaşamını yitirdi.
Manisa’nın Yunusemre ilçesi'nde alınan bilgiye göre, 6 Aralık’ta A.E'nin (53) kullandığı 45 M 3671 plakalı otomobil, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Mehmet Sönmez’e (64) çarptı.
Kaldırıldığı Hafsa Sultan Hastanesinde tedavi altına alınan Sönmez, akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsünün sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Eskişehir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz