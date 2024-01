Manisa'da okullarda şehitlerimiz için saygı duruşu

Okullardaki binlerce öğrenci, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 9 askerimiz için tek yürek oldu.

Manisa Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak da Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi2nde bayrak törenine katıldı.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak yaptığı konuşmada, "Kıymetli öğretmenlerim, sevgili öğrenciler biz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ben ve şube müdürlerim her hafta bir okulumuzda olmak üzere öğretmen ve öğrencilerimiz birlikte milli marşımızı okuyarak haftaya başlıyoruz. Bu hafta da sizlerle birlikte okumayı planladık. Ancak bugünkü bayrak törenini ne yazık ki yüreğimiz kavrularak yapıyoruz. Bölücü terör örgütü ile askerlerimiz arasında çıkan çatışma sonucunda 9 vatan evladımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bizler şu an bu bayrağın altında özgürce marşımızı okuyabilelim diye vatanın her karış toprağını kutsal bilerek görev yapan; sizlerin bu sıralarda rahatça eğitim alabilmesi için anasından, eşinden, çocuğundan vazgeçerek şehitlik mertebesine ulaşan yiğitlerimiz var. Bizler ne yapsak da onların hakkını ödeyemeyiz ancak bize düşen onların canları pahasına emanet bıraktığı vatana sahip çıkmak ve korumaktır. Sizlerin de bu vatana en iyi şekilde sahip çıkacağına olan inancımla aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, kederli ailelerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Yıldırak'ın konuşmasının ardından askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.