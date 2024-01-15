Duman 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.01.2024 11:12

Konya'da durdurulan araçta ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilden 31 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konya'da durdurulan araçta ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Konya-Ankara kara yolu Ankara Caddesi üzerinde oluşturulan kontrol noktasında durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında poşetlenmiş halde 31 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.

Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan M.K. ve C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Konya E tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

ETİKETLER
Konya
Sıradaki Haber
FETÖ hükümlüsü eski öğretmen Mersin'de yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
12:26
Ege Bölgesi için fırtına uyarısı
12:21
Fransızların yarısından fazlasına göre Fransa, 2024 Paris Olimpiyatları'na hazır değil
12:21
MHP 55 adayı daha açıkladı
12:12
Depremden 6 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayşe Sudem yürümeye başladı
12:06
Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık içme suyu kanalı bulundu
Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık içme suyu kanalı bulundu
Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık içme suyu kanalı bulundu
FOTO FOKUS
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
Yolu kapanan mezradaki hasta 4 kardeşin yardımına paletli ambulans yetişti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ