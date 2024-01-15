Konya'da durdurulan araçta ruhsatsız tabancalarla yakalanan 2 kişi tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili Konya-Ankara kara yolu Ankara Caddesi üzerinde oluşturulan kontrol noktasında durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında poşetlenmiş halde 31 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait şarjörler ele geçirildi.
Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan M.K. ve C.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Konya E tipi kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.