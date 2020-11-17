Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kullanılmayan vagonda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kullanılmayan yolcu vagonunda çıkan yangın söndürüldü.
Tren garında kullanılmayan bir yolcu trenine ait vagonda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Son Haberler
- 09:43
- 09:41
- 09:37
- 09:40
- 09:33
Sıradaki Haber
Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan piyade teğmenin naaşı memleketi Kayseri'ye getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz