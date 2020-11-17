Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları 88-92. kilometrelerinde (Gültepe mevkisi) Dönel Ada-3 Köprüsü çelik konstrüksiyon çalışması yapılacak. Bu nedenle ilk aşamada otoyolun İstanbul-Ankara istikametinde bugün 09.00-18.00 saatlerinde, ikinci aşamada Ankara-İstanbul istikametinde yarın 09.00-18.00 saatlerinde şerit daraltmasına gidilecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Birecik Otoyolu'nun Nizip-Kilis kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Selçuk-Kuşadası-Davutlar ayrımındaki muhtelif kesimlerde kavşak, sanat yapıları ve asfalt çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 41-61. kilometrelerindeki tüneller ve muhtelif kesimlerde elektrik-elektronik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Eğirdir yolunun 14-17, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nda Acıkuyu bağlantı yolu çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresinde (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Barajı yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.