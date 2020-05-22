Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin denetimlerde bulundu.

Ekipler, kent merkezi ve ilçelerde toplu taşıma araçları, berber, güzellik salonları, taksi durakları, pazar yerleri ve AVM'lerde de denetimler yaparak sosyal mesafe kuralına uymayanlara para cezası uyguladı.

Denetimlerde bin 834 araç ve iş yeri kontrol edilirken tedbirlere uymayan 32 işletme ve kişiye toplam 25 bin 164 lira ceza kesildi.