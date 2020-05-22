Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi haline gelen tescilli "Maraş çöreği", lezzeti ve hoş görüntüsüyle bayram sofralarını da tatlandırıyor.

Son yıllarda artan talep üzerine üretimi artan "Maraş çöreği", kentteki ve gurbetteki Kahramanmaraşlıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Osmanlı döneminden bu yana üretilen çörek, yöre halkı için Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. İş toplantıları ve düğünlerde de ikram edilen çörek, bayramda ziyarete gelen konuklara kompostoyla sunuluyor.

Tuzlu, şekerli, cevizli, üzümlü, pekmezli hazırlanan ve özellikle taş fırınlı işletmelerde yapılan Maraş çöreği kent için önemli bir bayram geleneğini oluşturuyor.

Kentte adeta bayram şekeriyle yarışan çörek, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle daha çok kargoyla şehir dışına gönderiliyor.

"Kargo yoğunluğumuz var"

Çörek ustası Fehmi Büyükdereli, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayrama sayılı günler kala üretime başladıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle bu yıl biraz daha farklı bir süreç geçirdiklerini ifade eden Büyükdereli, "İnanılmaz bir şekilde kargo yoğunluğumuz var. Türkiye'nin dört bir tarafına sipariş gönderiyoruz. Ordu, Giresun, İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok ilden talep var." dedi.

Kahramanmaraş'ta Ramazan Bayramı'nın halk arasındaki diğer adının "Çörek Bayramı" olduğunu ifade eden Büyükdereli, doğal, katkısız ve uzun ömürlü olduğu için bu çöreğin tercih edildiğini söyledi.

Büyükdereli, işletmesinde günlük 500 kilogram ile 1 ton arası üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.