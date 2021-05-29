Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da kanala düşen hafif ticari araç yandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde yağmur suyu kanalına düşen hafif ticari araçta yangın çıktı.
Uşak-İzmir kara yolu Dereköy Mahallesi mevkisinde Ertan P. idaresindeki hafif ticari araç bariyerlere çarparak şeritleri ayıran yağmur suyu kanalına düştü.
Sürücü, kazadan yara almadan kurtulurken araçtaki 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kazanın ardından araçta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası Manisa
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