Haber Giriş: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gümüşhane'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Gümüşhane'den Bayburt istikametine giden N.A'nın kullandığı otomobil, Tekke köyü merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cevat K.'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Yeniyol köyünde ikamet eden yayanın, marketten alışveriş yapmak için Tekke köyüne geldiği öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Gümüşhane
Son Haberler
- 16:14
- 16:12
- 16:21
- 15:59
- 15:47
Sıradaki Haber
Van'da gömülü çuvalda uyuşturucu madde bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz