Gümüşhane'den Bayburt istikametine giden N.A'nın kullandığı otomobil, Tekke köyü merkezinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cevat K.'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Yeniyol köyünde ikamet eden yayanın, marketten alışveriş yapmak için Tekke köyüne geldiği öğrenildi.