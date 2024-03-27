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Güncel
AA 27.03.2024 16:51

Manisa'da kaçak makaron operasyonu gerçekleştirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 1 milyon 350 bin lira değerinde makaron ve tütün ele geçirildi.

Manisa'da kaçak makaron operasyonu gerçekleştirildi
[Fotograf: AA]

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri A.B. ve B.B.'ye ait iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramada 233 bin 600 boş makaron, 151 bin 837 dolu makaron, 345 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 35 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde piyasa değeri 1 milyon 350 lira olduğu belirlenen malzemelere el konuldu.

Ayrıca suçta kullanıldığı tespit edilen bir otomobil, yediemin otoparkına çekildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

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