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Güncel
DHA 27.03.2024 16:47

Isparta'da Kütüphaneler Haftası kutlandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Kütüphaneler Haftası kutlandı.

Isparta'da Kütüphaneler Haftası kutlandı
[Fotograf: DHA]

Eğirdir'de 60. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Halk Kütüphanesi'nde, Kaymakam Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Savran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Erol, okul müdürleri, öğretmenler ve velilerin katılımıyla program düzenlendi.

Programda yıl içerisinde kütüphaneden en çok kitap alarak okuyan Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu'ndan Ecrin Nur Kılıç'a, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan İbrahim Said Akcivan'a, Mustafa Çetinkaya İlkokulu'ndan Emine Kayra Şeker'e ödülleri verildi.

Kütüphanede kitap ve dergi sergileri gezildi. Programda Masal Bilici ve Zehra Özdal tarafından tiyatro gösterimi sunuldu.

Tiyatro oynayan öğrencilere hediyeleri Kaymakam Adem Çelik tarafından verildi. Kütüphaneler Haftası kutlamalarının okulların kütüphaneyi ziyaretiyle hafta boyu devam edeceği açıklandı.

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