Aksaray'da kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısı artacak

Şehrin birçok noktasına yapılması planlanan kreş ve gündüz bakımevleri çocukların her türlü sosyal, duygusal ve akademik gelişimini destekleyen faaliyetler ve etkinlikler yapmaya uygun biçimde tasarlanacak.



Çocukların fiziksel, zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak için 5 yıllık görev süreci içerisinde İstiklal Mahallesine şehrin en kapsamlı çocuk eğlence merkezini hayata geçiren Belediye Başkanı Evren Dinçer, bir alışveriş merkezi içerisinde hizmet veren çocuk eğlence merkezinin de işlevselliğinin ve fonksiyonlarının artırılmasını sağlamıştı. Her yaş grubundan vatandaşa yönelik sosyal ve kültürel projeler hayata geçiren Başkan Dinçer, kadın aktivite merkezlerinin içerisinde de çocukların verimli zaman geçirebileceği mekanlar oluşturdu.



"Kadınlarımızın sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarına imkan hazırlayacağız”



Çocuklar için birbirinden renkli yeni projeleri hayata geçireceklerini belirten Başkan Dinçer, “Biz göreve geldiğimizden bugüne projelerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda planladık. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz tüm projelerimiz ile toplumsal ihtiyaçları karşıladık. Geldiğimiz süreç bize gösterdi ki her zaman önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları olmalıdır. Kreş, gündüz bakımevi ve anaokulu, çocukların gelişimi için olduğu kadar, ebeveyn sorumluluk paylaşımı ve kadınlar için istihdama ve toplumsal alanlara katılabilmesi için de oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu anlayışla planladığımız projemizi şehrimizin birçok noktasında hayata geçirerek ailelerimizin çocuklarını güvenle emanet edecekleri mekanlar oluşturacağız. Kadınlarımızın sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarına imkan hazırlayacağız” diye konuştu.