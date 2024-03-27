Azeri Milletvekilinden Rektör Uzun'a ziyaret

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Türkiye’de bulunan Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Türkiye-Azerbaycan dostluk ilişkileri başta olmak üzere Azerbaycanlı öğrencilerin eğitimleri ve yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine dikkat çeken Rektör Uzun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Rektör Uzun, “Biz Azerbaycan ile ‘iki devlet tek millet’ düsturuyla çalışmalarımızı beraber yürütüyoruz. Eğitim alanında da Azerbaycan ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Dünyanın 67 farklı ülkesinden olduğu gibi çok sayıda Azerbaycanlı öğrenci de Üniversitemizde öğrenim görüyor. Bu öğrencilerimizin elde ettikleri başarılardan dolayı gurur duyuyoruz. Her alanda olduğu gibi eğitimde de iş birliği içerisinde uluslararasılaşma hedeflerimizi sürdüreceğiz. Birbirimizden öğreneceğimize ve birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev’e nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



BARÜ’de öğrenim gören Azeri öğrencilerin başarılarını ilgiyle takip ettiklerini ifade eden Hamzayev, misafirperverlikleri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkürleri dile getirdi.