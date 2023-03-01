Deprem bölgesine yardımların sürdüğü ilçede 75. Yıl Alime Paşa İlkokulu öğrencileri, harçlıklarını bir araya getirerek topladıkları 1800 lirayı, afetzedelere göndermeye karar verdi.

Okulu müdürü Necdet Kavak ile bankaya giden öğrenciler, parayı AFAD'ın hesabına yatırdı.

4. sınıf öğrencisi Asya Dönmez, depremin ardından zor durumda olan akranlarına çok üzüldüklerini belirterek, "Okula başlayınca öğretmenlerimize ne yapabiliriz diye sorduk. Tüm okul olarak harçlıklarımızı toplayarak okulumuzun adına AFAD'a gönderdik." dedi.