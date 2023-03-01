Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 26 Şubat'ta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüpheli bir minibüs durduruldu.

Minibüste yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine saklanmış 11 paket halinde 11 kilo 564 gram uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.