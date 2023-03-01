Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkaleli kadınların depremin ilk günden bu yana, çeşitli ihtiyaç malzemelerini yardım toplama merkezlerine ulaştırdığı ifade edildi.

Kırıkkale'de yardım seferberliğinin sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sanayi, Kaletepe, Selimözer, Çalılıöz ve Aşağımahmutlar mahallelerinde bulunan mahalle konaklarında eğitim alan kadın kursiyerler şimdi de kermes için kollarını sıvadı. Bir araya gelen kursiyerler, el emeği göz nuru ürünler ile yine mantı, dolma gibi yiyecekleri satarak elde edilecek geliri deprem bölgesine gönderecekler. 3-7 Mart tarihleri arasında Nur Cami avlusunda düzenlenecek kermese tüm Kırıkkale halkını davet ediyoruz."