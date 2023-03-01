İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü, kamu kurumlarına ait şantiyelerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Zanlıların kimliklerini belirleyen jandarma ekipleri, S.Ç. ve İ.K'yi bir otomobilde yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada bir, çevredeki arazilerde yapılan incelemede ise 4 dinamo motoru ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı, İ.K. ise savcılıkça serbest bırakıldı.