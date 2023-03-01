Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de arazide bulunan 2 el bombası imha edildi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan ve Osmanlı döneminden kaldığı belirlenen 2 el bombası imha edildi.
Dibekli köyündeki bir arazide köylüler tarafından 2 el bombası bulundu. Köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı bomba imha ekipleri, Osmanlı döneminden kalma 2 el bombasını çevre güvenliğinin sağlamasının ardından kontrollü şekilde imha etti.
Etiketler: Çanakkale
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