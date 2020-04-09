Haber Giriş: Kaynak: AA
Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Anıl Mert A.'nın kullandığı 45 AEN 330 plakalı otomobil ile Nükhet E.'nin idaresindeki 45 KA 0255 plakalı otomobil, Alaşehir - Salihli yolu üzerindeki Alaşehir İmam Hatip Lisesi Kavşağı’nda çarpıştı.
Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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