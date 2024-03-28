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Güncel
DHA 28.03.2024 17:19

Manisa'da genelinde 1 milyon 113 bin seçmen oy kullanacak

Manisa'da 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde 3 bin 832 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmen oy kullanacak.

Manisa'da genelinde 1 milyon 113 bin seçmen oy kullanacak
[Fotograf: DHA]

Manisa genelinde 3 bin 832 sandık kurulacak. Bu sandıklarda toplam 1 milyon 113 bin 141 seçmen oy kullanacak.

İki tane cezaevinin bulunduğu Şehzadeler ilçesinde cezaevlerinde 2 sandık kurulacak, 1 seyyar sandık olacak. Toplamda 386 sandıkta 122 bin 148 seçmen oy kullanacak.

Yunusemre’de 190 bin 47 seçmen 598 sandıkta oylarını kullanacak. 1 seyyar sandıkta ise 16 seçmen oy verecek.

En az seçmen ise Köprübaşı’nda olacak. Köprübaşı'nda 62 sandıkta 10 bin 608 seçmen oy kullanmaya gidecek.

İlçelere göre sandık sayıları

Diğer ilçelerden Ahmetli’de 51 sandıkta 13 bin 642 seçmen, Akhisar’da 461 sandıkta 138 bin 841 seçmen, Alaşehir’de 279 sandıkta 79 bin 255 seçmen, Demirci’de 137 sandıkta 29 bin 26 seçmen, Gölmarmara’da 45 sandıkta 11 bin 749 seçmen, Gördes'te 97 sandıkta 21 bin 988 seçmen, Kırkağaç’ta 109 sandıkta 29 bin 612 seçmen, Kula’da 144 sandıkta 34 bin 898 seçmen, Salihli’de 427 sandıkta 128 bin 556 seçmen,

Sarıgöl’de 98 sandıkta 28 bin 344 seçmen, Saruhanlı’da 154 sandıkta 44 bin 801 seçmen, Selendi’de 84 sandıkta 15 bin 668 seçmen, Soma’da 294 sandıkta 83 bin 383 seçmen, Turgutlu’da 405 sandıkta 130 bin 575 seçmen oy kullanacak. 

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