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Güncel
İHA 28.03.2024 17:12

Sahte parayla hayvan satın alım satımı yapan 2 zanlı tutuklandı

Burdur’un Çavdır ilçesinde sahte para ile hayvan alışverişi yapan ve piyasaya 699 bin 600 TL değerinde sahte para sokan 2 şahıs, Konya’da yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sahte parayla hayvan satın alım satımı yapan 2 zanlı tutuklandı
[Fotograf: DHA]

Burdur’un Çavdır ilçesinde R.Z. ve S.S.'ye ait 4 hayvanı 230 bin TL karşılığında Ü.G.ve E.B. isimli şahıslar satın aldı.

Daha sonra hayvan sahipleri R.Z. ve S.S. parayı kontrol ettiklerinde sahte olduğunu anlaması üzerine Çavdır İlçe Emniyet Amirliği’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Çavdır İlçe Emniyet Amir'liği ve KOM Şube tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler Ü.G. ve E.B., Konya’nın Ilgın ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların sorgusunda şahısların daha önce Yozgat’ın Sorgun ilçesinde de aynı yöntemler piyasaya 469 bin 600 TL sahte para sürdükleri tespit edildi.

Sahte parayla hayvan satın alım satımı yapan 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar tutuklandı.

R.Z. ve S.S.’ye ait 4 hayvan ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.

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