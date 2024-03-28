Sahte parayla hayvan satın alım satımı yapan 2 zanlı tutuklandı

Burdur’un Çavdır ilçesinde R.Z. ve S.S.'ye ait 4 hayvanı 230 bin TL karşılığında Ü.G.ve E.B. isimli şahıslar satın aldı.

Daha sonra hayvan sahipleri R.Z. ve S.S. parayı kontrol ettiklerinde sahte olduğunu anlaması üzerine Çavdır İlçe Emniyet Amirliği’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine Çavdır İlçe Emniyet Amir'liği ve KOM Şube tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler Ü.G. ve E.B., Konya’nın Ilgın ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların sorgusunda şahısların daha önce Yozgat’ın Sorgun ilçesinde de aynı yöntemler piyasaya 469 bin 600 TL sahte para sürdükleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar tutuklandı.

R.Z. ve S.S.’ye ait 4 hayvan ise bulunarak sahiplerine teslim edildi.