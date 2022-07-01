Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da buğday ekili alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Güzelyurt Mahallesi Manisa Muradiye yolu yakınındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki otluk alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, buğday ekili yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.
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