Sakarya Mahallesi Kamilsu Caddesi üzerindeki bir parkta oturan A.O.E. (25) ve A.G'nin (24) yanına gelen şüpheli iki kişi, bıçak zoruyla A.G'nin cep telefonunu almak istedi. Durum üzerine A.G. ruhsatsız tabanca ile bıçaklı gaspçılardan E.O'ya (19) ateş ederek bacağından yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.O. Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler gaspçılardan İ.O'yu (20) gözaltına aldı.

Gaspçıyı vuran A.G, ruhsatsız silahıyla Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.