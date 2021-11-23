Üniversite öğrencilerinin akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Kredi ve Yurtlar Akademisi Gönüllülük Faaliyetleri" kapsamında Bitlis'teki bir köy okulu yeni çehresine kavuştu.

Merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Düz köyüne giden üniversite öğrencileri, teknisyen ve yurt idarecileri, köy okulunun kırılan kapı ve pencerelerini onardı, camlarını değiştirdi.

Sınıfları boyayan, soba borusu ve kovalarını da yenileyen, tahrip olan yerleri onaran öğrenciler, 3 günlük çalışmayla okulu yeni döneme hazır hale getirdi.

Yurt yöneticileri de atıl durumdaki hurdalarla yaptıkları minyatür kaleleri, okulun bahçesine yerleştirdi.

Öğrenciler, çalışmaların tamamlanmasının ardından kardeşlerinin daha hijyen ortamda eğitim görmesi amacıyla sınıfları yıkayarak dezenfekte etti.

Bitlis Gençlik Merkezi gönüllüleri de geri dönüşüm çalışmaları kapsamında sınavların ardından topladıkları kalem, kalem tıraş ve silgileri, öğrencilerin masasına bıraktı.

"Çok güzel bir etkinlik oldu"

Yurt eğitim sorumlusu ve faaliyet koordinatörü Cihat Duygu, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatları ve gönüllülük faaliyetleri kapsamında üniversite öğrencileriyle Düz köyündeki okulda çalışma yaptıklarını söyledi.

Amaçlarının üniversite gençleriyle köylerde okuyan çocukların eğitimine destek sunmak olduğunu ifade eden Duygu, şöyle konuştu:

"Okulda tadilat yaptık ve sınıfları boyadık. Gençlerimizin duyarlılığını takdir ediyoruz. Etkinliğe gençlerimizin çok fazla ilgisi oldu. Onların gönüllü olarak bu faaliyetlere katılması bizi mutlu ediyor. Önceden okula gelerek eksikliklerini tespit ettik. Camlarının kırık olduğunu gördük ve bunları değiştirdik. Okulun kapı kollarını ve pencere kollarını değiştirdik. Yeni soba boruları aldık. Yurdumuzda atıl malzemelerden minyatür kaleler yaparak okulun bahçesine bıraktık. Sınavlardan toplanan kırtasiye malzemelerini öğrencilerimize hediye olarak getirdik. Bu da geri dönmüşümün en güzel örneği. Çok güzel bir etkinlik oldu."

Duygu, ara tatilde öğrencilerle okulu yeni döneme hazırladıklarını belirterek, "Gençlerimiz, çocukların gönlüne dokunmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bundan sonra da ara ara okullarımızın bakım ve onarımını yapacağız. Küçük çocukların gönüllerine dokunup yüzlerinde tebessüm olmaya çalışacağız. Yurt idaresi olarak bu tarz etkinliklerin çoğalmasını ve gençlerimizin gönüllülük kapsamında bu etkinliklere katılmasını istiyoruz. Gençlerimizin yapıcı yaklaşımları bizi mutlu ediyor." dedi.

"Kendimi çok mutlu hissettim"

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencisi Ahmet Kavut ise bu tür etkinliklere katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Okul çevresine çam ağacı diktiklerini, okuldaki eksikleri giderdiklerini anlatan Kavut, "Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için uğraşıyoruz. Yurt yönetimi çok güzel bir organizasyon düzenledi. Arkadaşlarımızla düşünmeden katıldık. Böyle sosyal projelerin içinde bulunmak hem bizim hem de ülkemiz için güzel bir şey. Çocukların mutlu olacağını biliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yusufcan Kırın ise köydeki çocuklar için güzel bir ortam hazırladıklarını ifade ederek, "Bunları yapmak çok güzel bir duygu. Kendimi çok mutlu hissetim. Bu çalışmayı yapmak gönül işi. İyi ki buradayız. Emek harcayan ve destek veren herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Sınıf öğretmeni Behzat Alabalık da okula yaptıkları çalışmadan dolayı yurt yönetimi ve öğrencilere teşekkür etti.