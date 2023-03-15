Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bir kişi bahçesinde ölü bulundu
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde bahçesine ağaç budamak için giden kişi ölü bulundu.
Çamurhamamı Mahallesi'nde yaşayan Sabri Öztürk, bahçesindeki ayva ağaçlarını budamak için evden ayrıldı.
Öztürk'ün evine geri dönmemesi üzerine yakınları aramaya çıktı. Bahçeye giden yakınları, Öztürk'ü hareketsiz halde yaterken buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Manisa
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