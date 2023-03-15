Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te şubatta 183 konut satıldı
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Karabük'te şubatta 183 konutun satışı gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde şubat ayında 56 bin 555’i ikinci el satış olmak üzere 80 bin 31 konut satıldı.
Karabük'te ise şubat ayında 148'i ikinci el satış olmak üzere 183 konut satışı yapıldı.
Etiketler: Karabük
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