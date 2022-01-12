Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 04:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Demirci ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Esenyurt Mahallesi'nde Şerif Tosun'a ait evde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören komşular, 78 yaşındaki Emine Tosun ile torunu Emine Tosun'u dışarı çıkardı.
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Evinin yanması nedeniyle fenalaşan Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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